Тренер Волкова объяснил его последнее поражение

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Тренер российского тяжеловеса Александра Волкова Тарас Кияшко объяснил, какие выводы его подопечный сделал из поражения в последнем бою с Кёртисом Блейдсом.

Мы сделали выводы по последнему бою. Главный из них в том, что участвовать в поединках такого уровня, не имея спаррингов, отработок и достаточного времени на плодотворный лагерь, весьма тяжело. Готовиться в домашних условиях в период пандемии можно, но только на выносливость и общую физическую форму. Мы взяли многое на вооружение в плане работы на выносливость, а также больше времени уделяли спаррингам. Без этого никуда, — рассказал Кияшко в интервью NEWS.ru.

Также тренер отметил, что старается не реагировать на оскорбления от фанатов в сети, но при этом прислушиваться к конструктивной критике со стороны знающих людей.

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