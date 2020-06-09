Тренер Волкова: Александр в одной-двух победах от титульного боя

Чемпион Стипе Миочич уже готов провести третий бой с Даниэлем Кормье. Франсис Нганну тоже умоляет всех подписать на бой с ним. Саша мог бы подраться с французом за статус официального претендента или сразу провести титульный бой. Блейдс находится на третьем месте в рейтинге, а Волков может занять его место. Поэтому главная задача сейчас — выиграть этот очень важный поединок, — рассказал Кияшко NEWS.ru.