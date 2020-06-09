Единоборства

Тренер Волкова: Александр в одной-двух победах от титульного боя

16:37, 09 июня 2020
Фото: Andy Rowland/Global Look Press

Тренер российского тяжеловеса UFC Александра Волкова Тарас Кияшко оценил перспективы подопечного завоевать чемпионский титул в случае победы над американцем Кёртисом Блейдсом 21 июня.

Чемпион Стипе Миочич уже готов провести третий бой с Даниэлем Кормье. Франсис Нганну тоже умоляет всех подписать на бой с ним. Саша мог бы подраться с французом за статус официального претендента или сразу провести титульный бой. Блейдс находится на третьем месте в рейтинге, а Волков может занять его место. Поэтому главная задача сейчас — выиграть этот очень важный поединок, — рассказал Кияшко NEWS.ru.

Также тренер отметил, что Волков прогрессирует в борьбе и имеет хорошие шансы противостоять стилистически неудобному сопернику.

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