https://static.news.ru/photo/321f4352-cf04-11e9-bb55-fa163e074e61_660.jpg Дастина Порье (слева) Фото: Jeff Brown/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Тренер Дастина Порье по физической подготовке Фил Дару объяснил почему считает, что его подопечный способен победить досрочно Хабиба Нурмагомедова и рассказал, как он может это сделать.

Дастин может уменьшить частоту сердечных сокращений на 40 процентов за одну минуту, что позволит ему всё время придерживаться плана на бой. Как бы ни был хорош Хабиб, а он будет уставать от сопротивления при тейкдаунов. После очередной неудачной попытки Порье может завершить бой гильотиной, — рассказал Дару Youtube-каналу Submission Radio.

Также тренер отметил, что хотел бы, чтобы бой не доходил до судейского решения.

Как сообщал News.ru, Дастин Порье сравнил себя с Рокки Бальбоа и поделился планом на бой с Хабибом Нурмагомедовым.