Тренер Нурмагомедова рассказал, что Хабиб может выбирать себе соперников

https://static.news.ru/photo/3a7579e2-11fa-11eb-ba34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал, что его подопечный хочет больше встретиться с экс-чемпионом организации в двух весовых категориях, чем с Тони Фергюсоном.

Сейчас мы подерёмся с Гейтжи, а потом хотим выйти против Жоржа Сен-Пьера. Если UFC поставит этих ребят в клетку, будет очень мощное событие. Мы сейчас в таком положении, что сами можем решать, с кем драться. Мы говорим UFC, кого хотим в соперники, а дальше начинаются переговоры. Бывает, что UFC что-то предлагает, но мы можем и не согласиться, — приводит слова Мендеса ТАСС.

Также наставник отметил, что Нурмагомедов не планирует в ближайшее время встречаться с Тони Фергюсоном, которому нужно одержать несколько побед, чтобы вернуться в титульную гонку после поражения от Джастина Гейтжи.

Как писал NEWS.ru, олимпийский чемпион, непобеждённый на профессиональном ринге, Евгений Тищенко 7 ноября в Екатеринбурге проведёт бой с боксёром из Северной Осетии Рашидом Кодзоевым.