Тренер назвал шесть возможных соперников Макгрегора в следующем поединке

Джон Кавана, тренер экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора, считает, что по возвращении после травмы ирландец может провести третий поединок с Нейтом Диасом. При этом специалист отметил, что ему было бы интересно понаблюдать за схватками его подопечного с Тони Фергюсоном, Исламом Махачевым и Дэном Хукером. Его слова приводит BJPenn.com со ссылкой на MMA Hour.

Буду честен, трилогия с Нейтом Диазом очень и очень заманчива. Будь то три или пять раундов, это противостояние было бы крайне интригующим. Такой бой вызывает интерес. О поединке с Тони Фергюсон частенько говорили, хотя мы с ним и не дрались. Мне кажется, что Тони ещё есть что доказывать. Он очень необычный ударник и к тому же хорошо борется. Думаю, болельщикам понравилась бы такая битва, — сказал Кавана.

При этом специалист отметил, что в настоящее время UFC располагает очень сильным дивизионом легковесов. По его словам, крайне любопытным было бы противостояние Макгрегора с Дэном Хукером, Исламом Махачевым, а также с одним из участников чемпионского боя — Чарльзом Оливейрой или Дастином Порье.

За свою профессиональную карьеру в MMA Макгрегор провёл 28 поединков. На его счету 22 победы (20 — досрочно) и шесть поражений (все — досрочно). В декабре 2015 года ирландец нокаутировал Жозе Алдо и завоевал пояс в полулёгком весе, а в ноябре следующего года взял верх над Эдди Альваресом и выиграл трофей в лёгком. В последней схватке он уступил Порье из-за перелома ноги.

Ранее сообщалось, что Махачев и экс-чемпион UFC в лёгком весе Рафаэль Дос Аньос устроили перепалку в социальной сети Twitter. Одноклубник Хабиба Нурмагомедова обвинил бразильца в том, что тот снимался с поединков с ним. Оппонент, в свою очередь, призвал россиянина не упоминать его имя.