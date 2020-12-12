Тони Фергюсон проиграл второй бой подряд в UFC

https://static.news.ru/photo/41f8aad8-3d04-11eb-ad10-fa163e074e61_660.jpg Тони Фергюсон Фото: Diego Ribas/Keystone Press Agency/Global Look Press

В соглавном бою вечера на турнире UFC в Лас-Вегасе бразильский легковес Шарлес Оливейра (30-8) победил единогласным решением судей американца Тони Фергюсона (25-5).

Оливейра уверенно начал бой, периодически доставая соперника жёсткими ударами, а затем исполнил амплитудный бросок, прошёл в полный маунт и начал орудовать локтями, а на последних секундах раунда едва не оторвал Фергюсону руку, исполняя рычаг локтя. Во втором раунде Оливейра поймал ногу соперника и снова перевёл бой на землю, но получил рассечение от запрещённого удара ногой снизу. Бразилец играючи перевёл Фергюсона в партер и в заключительном раунде и уверенно довёл дело до победы. Все трое судей отдали победу Оливейре со счётом 30:26, а для Фергюсона второе поражение подряд означает прощание с мечтой о чемпионстве в лёгком весе.

В первом наилегчайшем весе американка Маккензи Дёрн победила единогласным решением судей бразильянку Вирну Жандиробу.

Как сообщал NEWS.ru, российский средневес Матвей Коробов не смог одержать победу в четвёртом поединке подряд, уступив техническим нокаутом в пятом раунде американцу Роналду Эллису на турнире в Анкасвилле (США).