Тищенко потерпел первое поражение на профессиональном ринге

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Российский боксёр первого тяжёлого веса, олимпийский чемпион Евгений Тищенко (8-1, 6 КО) потерпел первое поражение на профессиональном ринге от южноафриканца Табисо Мчуну (22-5,13 КО), уступив ему по очкам по итогам 12 раундов.

Действующий чемпион Мчуну сразу захватил пространство в ринге, несмотря на то, что значительно уступает в габаритах Тищенко. Затянутый джеб россиянина не мешал южноафриканцу сокращать дистанцию и стремительными ударами прошивать оборону Тищенко, который действовал слишком осторожно и поначалу присматривался к сопернику. Мчуну тем временем всё чаще тревожил Евгения атаками по корпусу, а претендент не мог противопоставить ему ничего, кроме джеба. К шестому раунду преимущество африканца в разменах ударами стало более заметным.

Следы множества пропущенных ударов стали заметны и на лице, и на теле Тищенко во второй половине боя. Россиянин не мог ничем удивить соперника, который легко уходил от его атак, а стремительные атаки южноафриканца по корпусу с переводом на голову постоянно заставали его врасплох. В поздних раунда Тищенко стал чаще прибегать к клинчу и за счёт этого сдерживать наступление соперника. В заключительных раундах Тищенко стал чаще зажимать соперника к канатам, но Мчуну всё равно успешно выбрасывал стремительные двойки навстречу и забрал оба чемпионских раунда. По итогам поединка судьи отдали победу Мчуну со счётом 119:109 и 117:111 (двое).

В соглавном бою вечера россиянин Заур Абдуллаев победил по очкам армянина Жору Амазаряна и стал официальным претендентом на титул чемпиона WBC Silver в лёгком весе.

Как писал NEWS.ru, бывший непобеждённый чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о последней встрече с президентом UFC Дэйной Уайтом. На этой встрече россиянин подтвердил намерение завершить карьеру, после чего организация официально признала его уход из октагона.