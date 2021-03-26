«Ему трудно сказать нет»: Хабиб рассказал о последней встрече с главой UFC

https://static.news.ru/photo/765ad894-8ee1-11eb-a10f-96000091f725_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший непобеждённый чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал о последней встрече с президентом UFC Дэйной Уайтом. На этой встрече россиянин подтвердил намерение завершить карьеру, после чего организация официально признала его уход из октагона.

Прежде всего поясню: очень сложно сказать нет Дэйне Уайту. <...> Это был очень честный разговор между двумя серьёзными людьми. На последней встрече он пришёл и спросил: «Эй, что мы будем делать?» Я ответил, что ничего не меняется и дивизион в лёгком весе должен двигаться вперёд, я не хочу его задерживать, моё решение не изменится. <...> Тогда он взял телефон и сказал: «Этот бой — официальный». Я имею в виду бой между Чарльзом Оливейрой и Майклом Чендлером, — рассказал Хабиб в эфире YouTube-канала UFC.

Хабиб объявил о завершении карьеры сразу после победы над американцем Джастином Гейтжи в октябре прошлого года. После Дэйна Уайт неоднократно заявлял о намерении убедить россиянина провести хотя бы ещё один бой, чтобы довести счёт его побед до ровного: Хабиб закончил карьеру с 29 победами при нуле в графе «поражения».

Однако Нурмагомедов был непреклонен. Он не раз пояснял, что не собирается больше драться, следуя обещанию, которое он дал матери. Она просила Хабиба не выходить в октагон после смерти его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Он скончался прошлым летом от осложнений на фоне коронавирусной инфекции. Таким образом, бой с Гейтжи стал для Хабиба первым и последним после смерти отца.

Как ранее писал NEWS.ru, Хабиб Нурмагомедов, завершивший карьеру, исключён из всех рейтингов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Теперь он официально может считаться бывшим чемпионом.