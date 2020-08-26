Тим Цзю выиграл у Хорна техническим нокаутом

https://static.news.ru/photo/e897d488-e799-11ea-ac06-fa163e074e61_660.jpg Фото: timtszyu

Живущий в Австралии сын российского боксёра Константина Цзю Тим (16-0, 12 КО) одержал самую значимую победу в своей карьере, одолев техническим нокаутом соотечественника Джеффа Хорна (20-3-1, 13 КО) и отстоял свои титулы WBO Global и IBF Australasian.

Цзю старался активно работать джебом, используя преимущество в длине рук, а Хорн взрывался сериями и резко сокращал дистанцию, но при этом боксировал грязновато, нанося удары по затылку. Цзю несколько раз удавалось провалить его наскоки. Он комфортнее чувствовал себя на дистанции и постепенно приспособился к грязной манере Хорна и стал доставать его двойками и в конце третьего раунда отправил его в нокдаун. После этого Цзю только наращивал преимущество, а Хорн продолжал использовать грязный клинч с ударами по затылку и головой.

В шестом раунде Цзю провёл две молниеносные серии, пробил Хорну печень и заставил его опуститься на колено, зафиксировав второй нокдаун. Во второй половине боя Хорн пропускал уже удары пачками, получил рассечение, но Тимофей не бросался его добивать и взял паузу в середине седьмого раунда. После восьмого раунда Хорн отказался продолжать.

В соглавном бою вечера перспективный австралийский средневес Айзек Хардман победил техническим нокаутом в первом раунде соотечественника Джейми Вича.

Как писал NEWS.ru, российский боксёр Фёдор Чудинов проведёт следующий поединок 11 сентября 2020 года в подмосковных Химках.