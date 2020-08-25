Фёдор Чудинов проведёт следующий бой 11 сентября в Химках

Российский 32-летний боксёр Фёдор Чудинов (22-2, КО 15) проведёт следующий поединок 11 сентября 2020 года в подмосковных Химках, передаёт пресс-служба Федерации бокса РФ. Соперником спортсмена станет британец Умар Садик (10-1, КО 6).
В прошлый раз Чудинов выходил на бой в декабре 2019 года во Владикавказе, где одолел французского оппонента Хассана Н'Дам Н'Жикама. Благодаря победе, Фёдор завоевал пояс WBA Gold. В 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) организаторы отменили два поединка российского боксёра из РФ.
В этот же день, 11 сентября, встречу по боксёрским правилам проведёт Сергей Харитонов. Против него выйдет обидчик Майка Тайсона — британец Дэнни Уильямс (54-28, КО 41).
Накануне стало известно, что чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе российский боксёр Артур Бетербиев проведёт следующий бой 9 октября в Москве. Изначально его соперником должен был стать китаец Мэн Фаньлун, однако сейчас он может поменяться.
Как писал NEWS.ru, российский боксёр Александр Поветкин может провести бой с украинцем Александром Усиком, если не договорится о реванше с Диллианом Уайтом. Об этом заявил глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.
По его словам, поединок Поветкина и Усика мог бы стать боем «боксёров с отличной школой». Помешать этому событию может лишь тот факт, что оба спортсмена «очень хорошо общаются и относятся друг к другу».
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