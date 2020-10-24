Тихонов: Дагестан подал пример всей России как надо чествовать чемпионов

https://static.news.ru/photo/267ae298-1695-11eb-8b44-fa163e074e61_660.jpg Александр Тихонов Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал победу Хабиба Нурмагомедова над Джастином Гейтжи в бою за титул чемпиона UFC в лёгком весе в Абу-Даби.

Я был уверен в том, что Хабиб выиграет. Глядя на то, как двигался американец, как он выглядел, было заметно, что Хабиб выше на голову в плане уверенности и в классе. Он применил настолько интересный удушающий приём, который редко увидишь в титульных боях, что понимаешь, что это мог сделать только Хабиб. Ещё мне понравилось как весь Дагестан праздновал победу Хабиба с лезгинкой на улицах, с массовыми гуляниями и остановкой движения, — рассказал Тихонов NEWS.ru.

Он подчеркнул, что Дагестан подал всем россиянам пример национального объединения.

Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гейтжи удушением треугольником во втором раунде и после этого объявил о завершении карьеры в ММА, где он одержал 29 побед в 29 поединках.

Как писал NEWS.ru, после поединка, прошедшего в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254, Гейтжи постарался найти положительную сторону в своей неудаче.