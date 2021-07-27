Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал Олимпиады

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал олимпийского турнира в Токио, победив итальянца Фабио Фоньини.

В матче 1/8 финала россиянин провёл со своим соперником три сета и одолел его со счётом 6:2, 3:6, 6:2. Весь поединок продлился почти 2,5 часа. Даниил подал девять эйсов в ходе поединка, но совершил три двойных ошибки. В матче 1/4 финала он сразится с испанцем Пабло Карреньо-Бустой, которого он уже побеждал неоднократно.

Медведев является одним из фаворитов теннисного турнира и выступает под вторым номером посева.

Как сообщалось ранее, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, посеянная на олимпийском турнире в Токио под 13-м номером, вышла в третий круг одиночного разряда, одержав уверенную победу над немкой Анной-Леной Фридзам со счётом 6:1, 6:1.