Тактаров заявил, что «выдержал бы Тайсона по боксу»

https://static.news.ru/photo/e7a0fb3a-24e4-11eb-88a4-fa163e074e61_660.jpg Олег Тактаров Фото: olegtaktarov_official/instagram.com

Бывший боец смешанного стиля, победитель Гран-при UFC (1995) и актёр Олег Тактаров рассказал, как прошёл бы его бой с Майком Тайсоном по правилам бокса.

Вы знаете, я выдержу Тайсона, прямо выдержу-выдержу. Я знаю, что если я выдерживал Джеймса Тони, то Тайсона сто процентов выдержу. Прямо по боксу выдержу. Понятно, что мне тренироваться надо будет усердно, месяца три точно. <...> Я не говорю, что могу ему попасть, это сто процентов, скорее всего, невозможно. Хотя, почему невозможно? Всё возможно, если я буду выносливее. Но то, что я выдержу бой с Тайсоном, это точно, — приводит слова Тактарова Fight Time.

На 29 ноября запланирован выставочный бой 54-летнего Тайсона с 51-летним Роем Джонсом. Поединок запланирован в формате восьми раундов в 12-унцевых перчатках, боксёры не должны стремиться отправить друг друга в нокаут.

Майк Тайсон провёл 58 боёв в качестве профессионала, победив в 50 из них, в 44 — нокаутом.

11 ноября NEWS.ru писал, что Тактаров исключил возможность возвращения Хабиба Нурмагомедова в спорт.