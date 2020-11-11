Тактаров исключил возможность возвращения Нурмагомедова в спорт

Первый российский чемпион UFC Олег Тактаров оценил возможность возвращения в спорт бойца Хабиба Нурмагомедова, объявившего о завершении карьеры.
Тактаров, ранее называвший последний поединок Хабиба «договорным», исключил вариант, при котором непобеждённый боец вернётся в октагон.
Тема закрыта, — приводит слова первого российского чемпиона UFC портал «РБК-Спорт».
Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в ММА после победы над Гейтжи. Триумф стал для российского бойца 29-м по счёту. Ранее он поблагодарил болельщиков, поддерживавших его во время последнего поединка.
Как передавал NEWS.ru, менеджер чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз намекнул на возвращение бойца в UFC.
На своей странице в Twitter Абдель-Азиз оставил загадочное сообщение, не сопроводив его пояснением.