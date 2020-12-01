Тайсону поступил вызов на следующий бой

Американский боксёр, бывший абсолютный чемпион мира в первой тяжёлой и тяжёлой весовых категориях Эвандер Холифилд бросил вызов Майку Тайсону.
Моя команда и раньше пыталась организовать этот бой, но в ответ слышали только оправдания. Теперь понятно, зачем Тайсону нужен был разминочный бой. Рой Джонс — хороший, но локальный соперник для Майка, а наш бой будет реально глобальным событием. Нет причин, почему его не нужно устроить. Ты говорил, что готов драться со мной, Майк, так подпиши контракт! — приводит слова Холифилда Boxingscene.
1 декабря NEWS.ru писал, что Тайсон намерен продолжить боксировать и хочет провести бой с Холифилдом.
Выставочный бой между 54-летним Тайсоном и 51-летним Джонсом прошёл 28 ноября в Лос-Анджелесе и завершился вничью.
58-летний Холифилд дважды боксировал с Тайсоном в профессиональной карьере, в 1996 и 1997 годах. Первый бой Эвандер выиграл техническим нокаутом в 11-м раунде, второй — из-за дисквалификации Тайсона за откусанный кусок уха.