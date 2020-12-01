Тайсону поступил вызов на следующий бой

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Тренер официального претендента на титул чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга Рэй Лонго назвал возможные даты поединка с обладателем титула россиянином Петром Яном, который был назначен на 12 декабря, а затем перенесён по просьбе чемпиона.

Кажется, они рассматривают 13 и 20 февраля. Я слышал, что выберут всё-таки 13-е, но могу ошибаться, потому что 13 февраля дерётся Крис Уэйдман, — рассказал Лонго в подкасте Кенни Флориана....