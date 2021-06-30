Тайсон взял $25 млн и отказался от боя с Холифилдом

Промоутерская компания Triller подала в суд на бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Майка Тайсона, который взял гонорар в размере $25 млн за выставочный бой с Эвандером, а затем отказался от поединка. Об этом сообщает IBTimes.

Никто, кроме нас не был готов заплатить $25 млн за бой в период пандемии, а мы это сделали. Заплатили всё до последнего пенни, — заявил генеральный директор компания Triller Райан Кавано.

Также он отметил, что будет добиваться запрета для Тайсона работать с какой-либо другой промоутерской компанией и организовывать выставочные бои.

В ноябре 2020 года Тайсон провёл выставочный восьмираундовый поединок с другим легендарным экс-чемпионом мира по боксу Роем Джонсом. Бой закончился в ничью по решению судей.

Как сообщалось ранее, бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон проведёт бой-реванш с Ленноксом Льюисом, британским и канадским бывшим абсолютным чемпионом в этой же весовой категории.