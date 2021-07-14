Страх перед Исламом: почему топовые бойцы избегают наследника Хабиба

В предстоящий уик-энд один из самых талантливых российских бойцов ММА Ислам Махачев впервые выступит в главном поединке турнира UFC. Его соперником стал малоизвестный бразилец Тьягу Мойзес. Разбираемся, почему наследник Хабиба Нурмагомедова и потенциальный претендент на пояс топчется на месте и не проводит схватки с топовыми соперниками, которые могли бы приблизить его к титульному бою.

План Нурмагомедовых пока не работает

О том, что следующим российским чемпионом UFC может стать Ислам Махачев, близкий друг и спарринг-партнёр Хабиба Нурмагомедова, ещё несколько лет назад говорил его отец и тренер Абдулманап. Выдающийся наставник год назад ушёл из жизни, а карьера подающего надежды бойца пока находится в тупике. Впрочем, Хабиб недавно заявил, что видит перспективы у Махачева в ближайшее время стать чемпионом и его преемником. Бывший обладатель пояса верно предсказал исход боя Дастина Порье и Конора Макгрегора. Также он считает, что Порье должен одолеть и нынешнего обладателя пояса UFC бразильца Шарлеса Оливейру, а уже после этого Ислам, если одержит ещё пару побед, может выйти на Бриллианта.

Хабиб Нурмагомедов Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нурмагомедов считает, что у Махачева уже сейчас есть всё, чтобы побить Порье. Он вполне мог бы использовать против него тактику самого Хабиба и решить исход боя за счёт борьбы. Тренеры и спарринг-партнёры Махачева по American Kickboxing Academy (AKA) отмечают невероятный прогресс дагестанца на тренировках, однако в поединке он выглядит более зажато, чем его старший товарищ, из-за чего долгое время не может ярко проявить себя. Ветеран ММА Джош Томсон даже покритиковал его пару раз за отсутствие инстинкта убийцы в выигранных поединках.

За шесть лет в UFC Махачев одержал восемь побед в девяти поединках, однако половину из них завоевал лишь решением судей. Кроме того, в октябре 2015 года он неожиданно проиграл нокаутом в первом раунде бразильцу Адриану Мартинсу, когда решил зарубиться с ним в стойке, игнорируя рекомендации Нурмагомедова-старшего. Поражение стало для бойца хорошим уроком, а победа так и осталась пока последней в карьере Мартинса. После этого он проиграл два боя в UFC, был уволен из организации и ещё в двух поединках уступил за пределами октагона, в том числе и россиянину Александру Шаблию.

Соперники боятся Ислама или он сам осторожничает?

Сам 30-летний Махачев сейчас занимает девятое место в рейтинге легковесов UFC, однако соперники, которые находятся выше него, всячески избегают личной встречи. Уже было известно об отказе от боя бразильца Рафаэла дус Анжуса, которого также побеждал Хабиб, экс-претендента на титул Майкла Чендлера, австралийца Дэна Хукера и Пола Фелдера. Махачеву остаётся лишь сетовать на это в соцсетях, но Нурмагомедов считает, что после ещё двух побед он и так должен стать достойным претендентом на титул.

Понять этих бойцов можно. Они находятся в рейтинге выше и хотели бы драться с более статусным соперником, победа над которым укрепит их позиции. При этом они все понимают, насколько опасен Махачев в партере, и не хотели бы провести три или пять раундов на спине без особых шансов проявить себя. Дус Анжус к тому же уже возрастной боец и не раз заявлял, что намерен принять участие в паре громких поединков с именитыми соперниками вроде Макгрегора, а не проверять готовность молодых бойцов к титульным сражениям. Хотя его бой с Махачевым был уже назначен, но его отменили из-за инфекции у россиянина.

Ислам Махачев islam_makhachev/instagram.com

В то же время с выбором оппонентов не всё так однозначно. Как минимум двое бойцов высказывали пожелание подраться с Махачевым, но так и не получили этот бой по неизвестной причине. Кевин Ли сейчас соседствует с Исламом в рейтинге и не проводил поединков после поражения от Оливейры в прошлом году. Ранее он уже побеждал российского бойца Магомеда Мустафаева, задушив его до отключки. Грегор Гиллеспи также желал драться с россиянином, но не получил этот поединок весной 2021 года и вместо этого победил Карлоса Диего Феррейру. Примечательно, что оба эти соперника неплохо борются, а потому стилистически неудобны для Махачева, так как увереннее его чувствуют себя в стойке.

Кто такой Тьягу Мойзес?

В любом случае для Махачева пятираундовый поединок в главном бою вечера в Лас-Вегасе — это и полезный опыт перед началом похода за титулом, и шанс яркой победой поднять свою узнаваемость в Штатах. Хабиб принял участие в подготовке Ислама в AKA и будет секундантом во время его боя с Мойзесом. 26-летний бразилец — левша с отличными навыками в партере и чёрным поясом по бразильскому джиу-джитсу. Он представляет конкурирующий для AKA лагерь American Top Team.

В октагоне Мойзес выиграл четыре поединка из шести и сейчас идёт на серии из трёх побед. Но при этом два года назад он практически без шансов уступил россиянину Дамиру Исмагулову, который пока только примеряется к рейтинговым позициям. Букмекеры оценивают предстоящее противостояние как мисматч, давая на победу бразильца шикарный коэффициент 5,5. Однако испытывать удачу против Махачева любителям ставок я бы не советовал. Бразилец хоть и отправлял пару раз соперников спать хай-киком, но было это в поединках с откровенно слабыми оппонентами. А против его навыков джиу-джитсу отлично работает фирменная дагестанская борьба.

В случае успеха победная серия Махачева достигнет девяти боёв, и он сможет смело вызывать любого оппонента из первой пятёрки, а после этого уже претендовать на статус официального претендента. К тому же осенью UFC вернётся на «Бойцовский остров», и если Ислам будет готов принять новый вызов через три месяца и блеснуть перед мусульманской публикой, его шансы на это только увеличатся.