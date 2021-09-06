Старость - не радость: зачем легендам Тактарову и Монсону фрик-шоу в клетке

Можно как угодно относиться к поп-ММА, но это направление стремительно развивается, расширяя аудиторию и привлекая под свои знамёна как настоящих профессиональных бойцов, так и фрик-персонажей и в последнее время ветеранов. Уж если в Америке снова драться стали Майк Тайсон, Рой Джонс, Оскар де ла Хойя и даже почти 60-летние Эвандер Холифилд и Хулио Сезар Чавес, то и нашим российским старикам не гоже отставать. Недавно промоушен Hardcore MMA объявил о проведении поединка между Джеффом Монсоном и Олегом Тактаровым. Разбираемся, почему это плохая идея.

Дуэль взглядов

На очередном выпуске шоу промоушена Hardcore, который запускался как организация по боям на голых кулаках, а с этого сезона проект расширился и до поединков по ММА. Турниры снимаются в форме регулярных выпусков, которые затем выходят на Youtube, а их звёздами помимо кулачных бойцов становятся и известные в мире смешанных единоборств спортсмены вроде Марифа Пираева или Максима Дивнича.

Сенсацией очередного выпуска стала дуэль взглядов между двумя легендами UFC: первого российского обладателя пояса Олега Тактарова и экс-претендента на чемпионский титул в тяжёлом весе Джеффа Монсона. Две легенды, известные прежде всего своими грепплерскими навыками проведут поединок по правилам ММА в ближайшее время. Об этом сообщил президент компании Hardcore Анатолий Сульянов.

Джефф Монсон facebook.com/SnowmanMonson

Монсон — фаворит, но что с его спиной?

54-летний Тактаров и 50-летний Монсон уже не действующие бойцы, а за их плечами не только десятки поединков, но и множество травм. Тактаров в последний раз выходил в клетку в 2008 году, когда победил болевым приёмом другую легенду UFC Марка Керра. С тех пор он известен лишь своими острыми экспертными комментариями событий, проиходящих в ММА, и перепалками с действующими бойцами, однако оценить его актуальную форму действительно трудно. Лишь однажды за это время он провёл на шоу Первого канала выставочный боксёрский поединок с актёром Дольфом Лунгреном, из которого вышел победителем.

Джефф Монсон после знаменитого боя с Фёдором Емельяненко в Москве десять лет назад пустился в затяжной гастрольный тур по российским городам и весям, в ходе которого получил гражданство нашей страны, а в 2016 году завершил карьеру из-за хронической травмы спины, которая грозила бойцу инвалидностью. Монсон не мог в сидячем положении передвигаться в транспорте, был вынужден есть стоя на коленях и все мастер-классы и поединки проводил на обезболивающих.

С точки зрения актуальной формы, возраста и последних успехов в ММА Монсон выглядит явным фаворитом, однако мы не знаем, насколько серьёзны его проблемы со спиной и что с ним случилось за последние пять лет, так же как и не знаем, насколько поддерживал все эти годы спортивный режим Олег Тактаров, которого Александр Шлеменко жёстко раскритиковал за рекламу пива. Похоже, что дела у легенд идут не очень хорошо и тряхнуть стариной они решили ради денег, которые набирающая силу компания им щедро пообещала.

Олег Тактаров instagram.com/olegtaktarov_official

Бои - это не для стариков

Президент UFC Дэйна Уайт не устаёт повторять, что бои - это дело молодых и держать возрастных звёзд из-за имени и рисковать их здоровьем он не намерен, а потому 45 лет - это фактически предельный возраст в его организации после чего следует неизбежный уход из неё или вообще из спорта. Опровергать этот тезис пытались многие, однако ветеранские бои ещё никому не принесли большого успеха. Ветеранский турнир, на котором последний раз тряхнул стариной Тактаров захлебнулся после первого же шоу, попытка Bellator организовать третий бой Ройса Грейси и Кена Шемрока обернулась пародией на их великие противостояния, а де ла Хойя сильно подставил Чака Лиддела, дав возможность почти 50-летнему пробитому экс-чемпиону UFC выступить на своём шоу.

При этом важно понимать одну деталь. В Америке, где эти ветеранские бои санкционируют, спортсмены проходят жесточайший медицинский контроль, прежде чем получают разрешение провести бой от атлетических комиссий штатов. К примеру, тому же Холифилду, находящемуся в хорошей форме, в Калифорнии отказали просто из-за возраста и теперь организаторы шоу готовы перенести его в другой штат и не факт, что эта идея обернётся успехом.

В России и в топовых лигах отсутствует допинг-контроль и медицинских контроль на достаточном уровне. Поздний Монсон никогда бы не был допущен до боя в Америке в своём состоянии здоровья, однако в России сейчас всё решает хайп, а потому можно драться позволяют всем подряд. Хочется верить, что вопрос медицинского контроля будет поднят до того, как случится что-то страшное, а ветераны если и проведут поединок, то в характере выставочного боя и по мягкой версии правил.