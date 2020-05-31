Стали известны участники турнира ACA 11 июля

https://static.news.ru/photo/81f96910-a3f3-11ea-a378-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лига смешанных единоборств Absolute Championship Akhmat проведёт следующий турнир 11 июля. Место проведения будет определено позже в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Как сообщает пресс-служба организации, определились главные бои турнира. Экс-чемпион М-1 Challenge в среднем весе Артём Фролов вернётся в клетку после поражения от Магомеда Исмаилова поединком с небитым дагестанцем Ибрагимом Магомедовым.

В главном бою вечера представляющий Казахстан экс-чемпион Fight Nights полусредневес Георгий Кичигин сразится с Магомедсайгидом Алибековым.

Как писал NEWS.ru, чемпион UFC в полутяжёлом весе и лучший боец мира вне зависимости от весовой категории Джон Джонс объявил об уходе из UFC и желании оставить пояс вакантным из-за недовольства своими гонорарами.