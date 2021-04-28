Стала известна дата боя 54-летнего Майка Тайсона с Ленноксом Льюисом

https://static.news.ru/photo/4d8159d4-a82c-11eb-aa3e-96000091f725_660.jpg Майк Тайсон Фото: miketyson/instagram.com

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон проведёт бой-реванш с Ленноксом Льюисом, британским и канадским экс-абсолютным чемпионом в этой же весовой категории. Об этом американец заявил в интервью TMZ. Матч состоится в сентябре.

Я собираюсь подраться с Ленноксом Льюисом. В сентябре, — заявил Тайсон.

Соперники уже встречались в 2002 году. Тогда британец одержал победу техническим нокаутом в восьмом раунде. Спустя 18 лет, в 2020 году, Тайсон провёл выставочный бой с бывшим абсолютным чемпионом в полутяжёлом весе Роем Джонсом. Рефери зафиксировали ничью.

На счету 54-летнего Тайсона 50 побед и шесть поражений. В активе 53-летнего Льюиса 43 победы, одна ничья и два поражения.

Ранее сообщалось, что боксёр и YouTube-блогер Джейк Пол прокомментировал конфликт во время турнира UFC 261 с комментатором организации и экс-чемпионом в двух весовых категориях Даниэлем Кормье.