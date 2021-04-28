Стала известна дата боя 54-летнего Майка Тайсона с Ленноксом Льюисом

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон проведёт бой-реванш с Ленноксом Льюисом, британским и канадским экс-абсолютным чемпионом в этой же весовой категории. Об этом американец заявил в интервью TMZ. Матч состоится в сентябре.
Я собираюсь подраться с Ленноксом Льюисом. В сентябре, — заявил Тайсон.
Соперники уже встречались в 2002 году. Тогда британец одержал победу техническим нокаутом в восьмом раунде. Спустя 18 лет, в 2020 году, Тайсон провёл выставочный бой с бывшим абсолютным чемпионом в полутяжёлом весе Роем Джонсом. Рефери зафиксировали ничью.
На счету 54-летнего Тайсона 50 побед и шесть поражений. В активе 53-летнего Льюиса 43 победы, одна ничья и два поражения.
Ранее сообщалось, что боксёр и YouTube-блогер Джейк Пол прокомментировал конфликт во время турнира UFC 261 с комментатором организации и экс-чемпионом в двух весовых категориях Даниэлем Кормье.