Стал известен порядок отбора в сборную России на чемпионат мира по ММА

https://static.news.ru/photo/27fb5de8-71ce-11eb-afcc-96000091f725_660.jpg Радмир Габдуллин Фото: Радмир Габдуллин/facebook.com

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин рассказал, как будет определяться состав сборной России на чемпионат мира по ММА среди любителей, который запланирован в 2021 году в Бахрейне.

Система отбора Союза ММА России, когда победитель округа попадает на национальный чемпионат, уже доказала свою эффективность. По итогам чемпионата России сформируется новая национальная сборная. В этом году на чемпионат мира поедут не только чемпионы России, но и серебряные призёры. Международная федерация IMMAF разрешила 10-лидирующим странам привезти два состава на чемпионат мира, — приводит слова Габдуллина пресс-служба организации.

Сборная России побеждала в медальном зачёте на предыдущих двух чемпионатах мира под эгидой IMMAF в 2018 и 2019 годах. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.

Как писал NEWS.ru, российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов, завершивший карьеру в октагоне, обратился к главе Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйне Уайту и спросил, нравится ли ему идея с проведением поединка на стадионе «Ноу Камп». Данное предложение действующий чемпион UFC в лёгком весе выдвинул в сторис в Instagram.