Смит задушил Кларка треугольником в главном бою турнира UFC

https://static.news.ru/photo/805c619a-3208-11eb-9f42-fa163e074e61_660.jpg Энтони Смит и Девин Кларк Фото: Diego Ribas/Keystone Press Agency/Global Look press

Американский полутяж Энтони Смит (35-16) победил удушением треугольником в первом раунде Девина Кларка (12-5) в главном бою турнира UFC в Лас-Вегасе.

Кларк сразу кинулся на соперника, но пропустил бросок из клинча. На земле Смит пытался взять контроль со спины, но потерял выгодную позицию и оказался снизу. В середине первого раунда он плотно взял соперника на «треугольник» и заставил сдаться от удушающего приёма.

В соглавном бою вечера непобеждённый американский полусредневес Мигель Баеса победил удушением ручным треугольником во втором раунде японца Такаси Сато

Как сообщал NEWS.ru, британский тяжеловес Джо Джойс победил техническим нокаутом в десятом раунде Даниэля Дюбуа в боксёрском турнире в Лондоне и завоевал чемпионские титулы WBC Silver и WBO International.