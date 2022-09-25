Силач Кокляев захотел подраться с Дациком Михаил Кокляев захотел провести бой с Вячеславом Дациком

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Михаил Кокляев

Стронгмен и пауэрлифтер Михаил Кокляев заявил Metaratings.ru о желании провести бой с Вячеславом Дациком, который накануне нокаутировал Александра Емельяненко. Силач также признался, что сам не заинтересован в реванше с Емеляьненко.

С Емельяненко я больше драться не хочу, подрался бы с Дациком. В реванше с Сашей нет смысла, а для боя со Славой нужны конкретные люди, которые могут организовать бой. Такой организации я не вижу. Мне нужно восемь месяцев на подготовку, и я буду готов драться, — сказал Кокляев.

Он также посоветовал Емельяенко набрать группу детей и тренироваться с ними. Стронгмен заявил, что сам устроился учителем физкультуры в гимназии после поражения от Александра.

В ночь на 25 сентября турнир Hardcore Boxing в Москве завершился поединком в тяжелом весе между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком. Последний победил нокаутом уже на 13-й секунде боя.

30 ноября 2019 года Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде боксерского поединка за пояс чемпиона РЕН ТВ.