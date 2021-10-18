Шлеменко сломал руку в бою с Гусейновым

Российский боец ММА Александр Шлеменко прокомментировал итоги боя с Артуром Гусейновым на турнире Eagle FC 42 в Сочи. В видеообращении к болельщикам, опубликованном на его странице в Instagram, он рассказал, что в первом раунде сломал руку, что отразилось на его настрое.

Считаю, что всё прошло отлично. Из трёх раундов я выиграл четыре, но так получилось, что счёт был 30-26. В первом раунде была неприятная новость — сломал руку: лунную кость, запястье. Так что из-за этого, может быть, чуть-чуть сбился в настрое. А так боем доволен. И рад, что вы поддерживаете меня на этом пути. Всех благодарю. Раны заживут. Вместе мы сила, всем спасибо! — сказал Шлеменко.

Для Шлеменко победа над Гусейновым стала 61-й в профессиональной карьере и первой в лиге Eagle FC, где по контракту ему предстоит ещё один бой.

Как сообщалось ранее, в Сочи завершился турнир лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC. В главном бою вечера российский средневес Александр Шлеменко победил единогласным решением судей соотечественника Артура Гусейнова.