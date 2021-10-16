Шлеменко победил Гусейнова на турнире Eagle FC

В Сочи завершился турнир лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC. В главном бою вечера российский средневес Александр Шлеменко (61-13) победил единогласным решением судей соотечественника Артура Гусейнова (25-11-1).

Накануне Гусейнов не сделал вес, а потому в начале боя с него был снят один балл. Шлеменко начал бой с атак ногами по корпусу. Артур решил избежать размена ударами с опасным соперником и первым пошёл в борьбу, но Шлеменко перехватил инициативу в клинче и контролировал соперника у сетки до конца раунда. Шлеменко активнее атаковал в стойке во втором раунде, а Гусейнов явно остерегался соперника. В итоге постоянные клинчи превратили потенциальный блокбастер в довольно скучное зрелище.

В третьем раунде Гусейнов попытался пройти в ноги, но попал в гильотину в стойке, которую Шлеменко завершить не сумел. Со второй попытки Артуру удался перевод в партер, но Александр сразу поднялся, не дав нанести себе урон.

Концовку боя соперники провели в клинче, обмениваясь вялыми ударами коленями. Шлеменко через гильотину стянул соперника в партер и убедительно завершил бой ударами по корпусу. По итогам трёх раундов со счётом 30:27 и 30:26 (двое) судьи отдали победу Шлеменко.

Как сообщалось ранее, российский боец Ренат Хавалов победил техническим нокаутом во втором раунде бразильца Патрисиу де Соузу и отстоял титул чемпиона Eagle FC в легчайшем весе в соглавном бою вечера на турнире в Сочи.