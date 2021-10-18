Шлеменко оценил перспективу боя с Минеевым

Российский боец ММА в среднем весе Александр Шлеменко заявил, что бой с Владимиром Минеевым маловероятен. Сейчас у них обоих другие планы, рассказал боец в интервью для издания «Газета.Ru».

Мне кажется, у него будет третий бой с Магомедом Исмаиловым — это раз. Во-вторых, у меня дела в Eagle FC, следующий бой будет чемпионский. Поэтому мне бы хотелось для начала попробовать стать чемпионом Eagle FC, а потом уже разговаривать о дальнейших планах. А просто прыгать и разрываться от одного к другому — для чего? — заявил Шлеменко.

Он также рассказал о том, почему выступает в Eagle FC, лиге Хабиба Нурмагомедова. Главное — товарищеские отношения с Нурмагомедовым. Ещё Александру важно продвигать в промоушен бойцов из своей команды. Кроме того, он считает почётным чемпионский пояс Eagle FC, так как уважает отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова.

17 октября Александр Шлеменко победил Артура Гусейнова единогласным решением судей в главном бою вечера Eagle FC. В первом раунде Шлеменко сломал руку, но это не помешало ему победить.