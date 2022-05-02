Шлеменко ещё раз раскритиковал Фёдора Емельяненко Шлеменко раскритиковал Фёдора Емельяненко за позицию по Союзу ММА России

Российский боец без правил Александр Шлеменко / Фото Петр Ковалев/ТАСС

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко повторно подверг критике Фёдора Емельяненко. В раннем интервью омский боец заявил, что не понимает, почему Емельяненко не «решил дела» с главой Союза ММА России Радмиром Габдуллиным, не привлекая общественного внимания. После этого Емельяненко ответил, что Шлеменко даёт комментарии, не разобравшись в теме. В результате Александр обратился к Фёдору через свой Telegram-канал.

Хотелось бы прояснить для тех, кто, как и Фёдор, не понимает, как это работает. Мне звонят журналисты, просят ответить на различные вопросы — я отвечаю. Конечно, можно отгородиться от всех, спрятаться, ни с кем не общаться — и пусть потом люди сами думают, что же означает твоё молчание. Кому-то, может быть, так удобнее, — сказал Шлеменко.

Омский боец добавил, что совершенно не понимает логику Фёдора Емельяненко и его отношение к Союзу ММА России. Шлеменко считает, что сама организация не принадлежит бойцу из Старого Оскола, а является общей.

В этой ситуации я не поддерживаю ни Фёдора, ни Радмира — я просто хочу понять логику Фёдора. Со слов Фёдора, он оправдывал ошибки Радмира его неопытностью. Значит, с его слов получается, что последние три года одной из самых популярных спортивных федераций в России руководил неопытный человек? Так а кто его туда назначил? Сам Фёдор. Или Радмир сначала был опытным, а потом стал неопытным? Вот такие истории и бьют по репутации Союза ММА и нашего вида спорта в целом. Почему меня это так интересует? Да потому, что я считаю, что Союз ММА — это наша общая организация, — подчеркнул Шлеменко.

Ранее Фёдор Емельяненко выразил недоверие президенту организации Радмиру Габдуллину и призвал его уйти в отставку. Позже вице-президент Союза ММА России Андрей Терентьев сообщил, что недовольство спортсмена связано с отсутствием финансовой прозрачности в организации.

Сам Габдуллин заявил, что Фёдор Емельяненко оставил должность в Союзе ММА России «в тот момент, когда всем была необходима взаимная поддержка».