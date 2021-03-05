Шилдс победила Дикер и сохранила четыре пояса чемпионки по боксу

https://static.news.ru/photo/273e5f96-7e39-11eb-957e-96000091f725_660.jpg Кларесса Шилдс Фото: twitter.com/claressashields

Американка Кларесса Шилдс (11-0, 2 КО) победила канадку Мари-Ив Дикер (17-1) единогласным решением судей и отстояла титулы чемпионки мира по боксу по версиям WBC, IBF, WBO и WBA в главном бою вечера на турнире во Флинте (США).

Шилдс с первого раунда захватила инициативу, а соперница старалась контратаковать, но действовала слишком суетливо. В третьем раунде Дикер пошла в размен и пропустила несколько жёстких боковых ударов от американки. Бой и дальше проходил в рваном темпе, но к его середине преимущество Шилдс стало уже более заметным, с трёхкратным перевесом по числу точных ударов, но канадка умело спасалась в клинчах.

Ближе к концу боя Дикер старалась уходить от соперницы и избегать жёстких разменов, но Шилдс постоянно доставала её мощными двойками. Однако два чемпионских раунда канадка решила провести с большим риском и зарубилась, что позволило ей скрасить впечатление от боя с крайне опасной соперницей. По итогам десяти раундов все судьи отдали победы со счётом 100:90 в пользу Шилдс, то есть зафиксировали её победу в каждом из раундов.

Как сообщал NEWS.ru, непобеждённый российский тяжеловес Анатолий Малыхин одержал победу техническим нокаутом в первом раунде на турнире ONE в Сингапуре над бразильцем Алешандре Мачаду.