Сен-Пьер прокомментировал слухи о возможном бое с Нурмагомедовым

https://static.news.ru/photo/ee89ae06-d598-11ea-8190-fa163e074e61_660.jpg Жорж Сен-Пьер Фото: Zuma/ТАСС

Канадский экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер ответил на вопрос журналистов о возможном бое с российским чемпионом в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. По его словам, на данный момент он не готовится к поединку.

Ранее глава организации Дэйна Уайт заявил, что россиянин может провести последний бой в карьере с Сен-Пьером, который в феврале 2019 года объявил о завершении профессиональной деятельности. Комментируя это заявление, канадец сообщил, что продолжает тренироваться, но не ради подготовки к поединку, а потому что хочет поддерживать себя в форме.

По словам Сен-Пьера, он «ещё не в идеальном состоянии», передаёт RDS.

Если у меня будет бой, надо будет пройти тренировочный лагерь. Не так давно меня ввели в Зал славы, я завершил карьеру и чувствую себя превосходно, — сказал экс-чемпион.

Он также отметил, что ещё не получал официального предложения от UFC, но готов выслушать идеи.

Если у промоушена есть что мне предложить, пусть наберут мне. Они знают, где меня искать, — заявил Сен-Пьер.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о ходе подготовки к поединку с американцем Джастином Гейтжи.