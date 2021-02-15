Сен-Пьер отказался возобновлять карьеру в UFC

https://static.news.ru/photo/6925a3ee-7018-11eb-a424-96000091f725_660.jpg Фото: Christopher Khoury/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер отказался возвращаться в октагон ради боя с действующим чемпионом организации Камару Усманом.

Мне пришлось бы уехать из страны, потому что во время пандемии в Канаде готовиться не возможно, пришлось бы искать тренировочный лагерь, вывозить из страны тренерский штаб и спарринг-партнёров, оставить дом и семью. Мне этого не нужно. Я здоров и независим и не хочу терять три месяца жизни и рисковать всем ради боя с Усманом. Вряд ли есть такой боец, который заставит меня вернуться, - приводит слова Сен-Пьера MMAFighting.com.

Один из лучших бойцов в истории ММА Сен-Пьер завершил карьеру в 2013 году после спорной победы над Джонни Хендриксом. В 2017 году он вернулся на один бой и завоевал пояс UFC в среднем весе, задушив его бывшего обладателя Майкла Биспинга.

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