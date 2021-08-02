Сборная России завоевала 43 медали на юношеском первенстве мира по ММА

Российская команда, составленная из спортсменов трёх возрастных групп от 12 до 17 лет, завоевала 43 медали (18 золотых, 15 серебряных и 13 бронзовых) на соревнованиях в Софии, обойдя топовые команды США, Казахстана и Ирландии, которую лично проспонсировал Конор Макгрегор, сообщает пресс-служба ММА России.

В старшей и средней возрастных группах россияне заняли первое общекомандное место, а в младшей, где выступали впервые — второе. Всего в состязаниях приняло участие более 300 спортсменов из 24 стран. Итоги выступления сборной России подвёл главный тренер Союза ММА Геннадий Капшай.

Детский спорт — это фундамент и наше будущее, очень важна поддержка как государственных, так и коммерческих структур и частного бизнеса. Большое спасибо Руководителям региональных федераций, их партнёрам, родителям, личным тренерам, Союзу ММА России, руководству Минспорта, тренерскому составу Сборной, доктору и особенно компании РМК, — отметил Капшай.

Впервые юношеское первенство мира было организовано международной федерацией ММА (IMMAF) в 2019 году.

Как сообщалось ранее, президент Союза ММА России Радмир Габдуллин заявил о намерении выдвигаться в руководство международной федерации IMMAF.