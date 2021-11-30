Сантос рассказал, кто из российских бойцов бьёт сильнее Емельяненко

Бразильский боец смешанных единоборств Марсио Сантос заявил, что средневес Артур Гусейнов обладает более сильным ударом, чем экс-чемпион ProFC Александр Емельяненко. Как сказал спортсмен в интервью YouTube-каналу «Ушатайка», в поединке с ветераном PRIDE он не получил серьёзного ущерба.

Как видите, у меня чистое лицо, нет абсолютно никаких синяков — ну разве что чуть-чуть. И то это я просто потёрся о голову Емельяненко. У Емельяненко не самые сильные удары. Сильные удары — в Бразилии, во время уличных боёв. Год назад я попал в уличную драку и получил там действительно сильные удары. Удары сильнее, чем в Бразилии… Наверное, мог бы сравнить с Артуром Гусейновым. У него они очень сильные, — заявил Сантос.

На турнире AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре Сантос одержал победу над Емельяненко в первом раунде. Бразильский боец победил удушающим приёмом ручной треугольник.

За профессиональную карьеру в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 37 боёв, в которых одержал 29 побед (25 — досрочно), потерпел девять поражений, а ещё одна схватка была признана несостоявшейся.

Ранее Рамазан Исмаилов, брат и тренер российского бойца Магомеда Исмаилова, заявил, что готов руководить тренировочным процессом экс-чемпиона ProFC Александра Емельяненко перед его реваншем с бразильцем Марсио Сантосом. При этом специалист подчеркнул, что последнее слово остаётся за самим спортсменом.