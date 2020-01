В финальном поединке непобеждённый россиянин взял верх техническим нокаутом в четвёртом раунде над американцем Джаредом Рошолтом.

With devastating ground-and-pound, Ali Isaev stays undefeated in the 2019 #PFLChampionship season and is a PFL Champion! pic.twitter.com/AufpHiKdoy