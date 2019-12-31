https://static.news.ru/photo/00e6927c-2bd9-11ea-9d46-fa163e074e61_660.jpg Манел Кейп Фото: manelkape/twitter.com

В Японии завершился традиционный новогодний турнир по ММА компании RIZIN. В главном бою вечера определился чемпион организации в легчайшем весе. Анголец Манел Кейп (15-4) победил техническим нокаутом во втором раунде японца Кая Асакуру (14-2).

Кейп потряс фаворита этого боя в стойке правым кроссом в начале второго раунда, а затем стремительным добиванием в партере заставил рефери остановить поединок.

В соглавном бою вечера корейянка Хам Сы Хи победила раздельным решением судей японку Аяко Хамасаки и завоевала титул RIZIN в минимальном весе.

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