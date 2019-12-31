https://static.news.ru/photo/fb7776ec-2bc1-11ea-acca-fa163e074e61_660.jpg Марат Балаев Фото: Марат Балаев/vk.com

Профессиональная лига смешанных единоборств Absolute Championship Akhmat в ходе зрительского и экспертного голосования определила лауреатов уходящего года в нескольких номинациях.

Лучшим боем года был признан поединок Марата Балаева и Салмана Жамалдаева на турнире АСА 93.

Лучшим бойцом года был признан чемпион в полусреднем весе Арман Оспанов. Призза лучший нокаут года получил Арман Оспанов, а за лучший приём — Хусейн Шайхаев. Также была добавлена премия «Открытие года», которую получил Шамиль Шахбулаев, отправивший в нокаут Расула Мирзаева.

Каждый из лауреатов получил по $ 10 тыс.

Как сообщал NEWS.ru, азербайджанский боец Тофик Мусаев выиграл Гран-при RIZIN в лёгком весе.