Профессиональная лига смешанных единоборств Absolute Championship Akhmat в ходе зрительского и экспертного голосования определила лауреатов уходящего года в нескольких номинациях.
Лучшим боем года был признан поединок Марата Балаева и Салмана Жамалдаева на турнире АСА 93.
Лучшим бойцом года был признан чемпион в полусреднем весе Арман Оспанов. Призза лучший нокаут года получил Арман Оспанов, а за лучший приём — Хусейн Шайхаев. Также была добавлена премия «Открытие года», которую получил Шамиль Шахбулаев, отправивший в нокаут Расула Мирзаева.
Каждый из лауреатов получил по $ 10 тыс.
Как сообщал NEWS.ru, азербайджанский боец Тофик Мусаев выиграл Гран-при RIZIN в лёгком весе.
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