Мусаев владел преимуществом в стойке, переводил бой в партер и даже выбросил соперника за пределы ринга. Несмотря на наличие жёлтой карточки, все трое судей отдали победу Мусаеву. Ранее в полуфинале он нокаутировал американце Джони Кейса.

Azerbaijan is headed to the Lightweight GP finals, as Tofiq Musayev (17-3) terrorizes Johnny Case with a counter right and follow-up, first-round punches! He rides a 13-fight tear with 12 knockouts, on top of 12 career first-round finishes. #RIZIN20 #RIZINFF pic.twitter.com/POGi46eQMv