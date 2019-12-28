https://static.news.ru/photo/1aa335d2-2b19-11ea-a06b-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Емельяненко Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Президент Bellator Скотт Кокер рассказал, с кем может провести следующий поединок Фёдор Емельяненко, который 29 декабря нокаутировал в первом раунде Куинтона Джексона.

Джош Барнетт сказал, что готов провести бой в январе, но у нас уже нет места в карде в Лос-Анжелесе. Если Фёдор захочет провести с ним поединок, мы можем его организовать. Джош говорил, что хочет подраться с Емельяненко, — приводит слова Кокера BJPenn.com.

Также Кокер отметил, что неделю назад на турнире на Гавайях Барнетт не смог выступить из-за болезни, но должен поправиться в ближайшее время.

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