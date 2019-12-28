https://static.news.ru/photo/2d7003f4-2b12-11ea-84cc-fa163e074e61_660.jpg Конор Макгрегор Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеканал РЕНТ ТВ 19 января в прямом эфире покажет бой экс-чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) Конора Макгрегора против американца Дональда Серроне на турнире UFC-246.

Поединок состоится в Лас-Вегасе в рамках полусреднего веса без титула.

Последний бой 31-летний ирландец провёл в октябре 2018 года против россиянина Хабиба Нурмагомедова за титул чемпиона UFC в лёгком весе. Тогда российский боец победил соперника в четвёртом раунде с помощью болевого приёма.

Кроме того, 19 апреля болельщики смогут посмотреть трансляцию из Бруклина, в рамках которой действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов выйдет против американца Тони Фергюсона, говорится в сообщении телеканала. Это будет первый бой UFC с бойцами, у которых в арсенале имеется 12 побед подряд.

7 сентября Хабиб Нурмагомедов (28-0) победил удушающим приёмом в третьем раунде американца Дастина Порье (25-6) и отстоял свой чемпионский титул на турнире в Абу-Даби. После поединка Макгрегор призвал Нурмагомедова сразиться в Москве, за что был высмеян в Сети, писал NEWS.ru.