Российский тхэквондист Владислав Ларин стал олимпийским чемпионом на Играх в Токио. В решающем поединке он одолел македонца Деяна Георгиевского.

Первый раунд с македонским соперником Деяном Георгиевским получился равным. Россиянин действовал активнее, но его оппонент точнее набирал очки. Во втором раунде Владислав заработал преимущество и повёл со счётом 9:7, а затем увеличил свой отрыв, нанеся несколько успешных ударов.



Ларин много раз становился чемпионом мира, но победа на Олимпийских играх стала вершиной его карьеры. На протяжении всех схваток он одержал три победы на пути к финалу.

Как сообщалось ранее, российский тхэквондист Максим Храмцов стал обладателем золотой награды Олимпиады-2020 в Токио в соревнованиях до 80 кг. В финальном поединке он оказался сильнее иорданца Салеха Аль-Шарабати.

