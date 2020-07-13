Российский борец Махов объявлен победителем Олимпиады-2012

Российский борец-тяжеловес вольного стиля Билял Махов, завоевавший бронзовую награды на Олимпийских играх в Лондоне, объявлен олимпийским чемпионом, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета.
Оба участника финальной схватки, в том числе Артур Таймазов были дисквалифицированы за употребление допинга при повторной проверке их проб. В итоге уступивший победителю турнира Таймазову Махов был признан олимпийским чемпионом. Примечательно, что россиянин сам в 2019 году сдал положительную пробу на гормон роста и сейчас отбывает дисквалификацию.
Как писал NEWS.ru, генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв провёл встречу в исполняющим обязанности губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым, где обсудил возможность проведения в регионе одного из этапов Кубка мира по боксу в 2021 году.
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