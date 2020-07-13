Российский борец Махов объявлен победителем Олимпиады-2012

https://static.news.ru/photo/206a060c-c5a7-11ea-bdb9-fa163e074e61_660.jpg Билял Махов Фото: bily_mak125/instagram.com

Российский борец-тяжеловес вольного стиля Билял Махов, завоевавший бронзовую награды на Олимпийских играх в Лондоне, объявлен олимпийским чемпионом, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета.

Оба участника финальной схватки, в том числе Артур Таймазов были дисквалифицированы за употребление допинга при повторной проверке их проб. В итоге уступивший победителю турнира Таймазову Махов был признан олимпийским чемпионом. Примечательно, что россиянин сам в 2019 году сдал положительную пробу на гормон роста и сейчас отбывает дисквалификацию.

Как писал NEWS.ru, генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв провёл встречу в исполняющим обязанности губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым, где обсудил возможность проведения в регионе одного из этапов Кубка мира по боксу в 2021 году.