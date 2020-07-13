Кубок мира по боксу может пройти в Иркутске

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Перспективный американский боец Ultimate Fighting Championship Шон О'Мэлли прокомментировал завоевание титула UFC в легчайшем весе россиянином Петром Яном.

Больше всего на турнире мне понравился бой Яна и Алду. Как фанат Петра могу сказать, что этот парень — реальный гангстер. Это был огненный бой. Меня вдохновляет, что такой парень...