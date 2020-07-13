Кубок мира по боксу может пройти в Иркутске

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв провёл встречу с исполняющим обязанности губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым, где обсудил возможность проведения в регионе одного из этапов Кубка мира по боксу в 2021 году.
Как сообщает пресс-служба Федерации бокса России, местом проведения соревнований может стать ледовый Дворец спорта «Байкал» в Иркутске.
В нашей области бокс очень популярен: работает 30 секций в детских спортшколах. Боксом занимается более пяти тысяч спортсменов, — подчеркнул важность вида спорта в своём регионе Игорь Кобзев.
Кремлёв назвал Иркутскую область одним из десяти ключевых регионов страны, где воспитываются боксёры высокого уровня.
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