Российские самбисты завоевали шесть золотых медалей на чемпионате мира

https://static.news.ru/photo/e9514dbe-2132-11eb-a9db-fa163e074e61_660.jpg Фото: sambo.sport

В сербском Нови-Саде продолжается чемпионат мира по самбо, на котором успешно выступают российские спортсмены. В очередной соревновательный день они завоевали шесть золотых и две серебряные медали.

Обладателями наград высшей пробы стали Вера Лоткова (до 52 кг), Владимир Гладких (до 57 кг), Александр Салихов (боевое самбо до 62 кг), Анастасия Шевченко (до 64 кг), Алексей Иванов (боевое самбо до 82 кг) и Валентин Молдавскмй (боевое самбо, свыше 100 кг).

Серебряные медали достались Вячеславу Михайлину в весе до 100 кг и Бислану Надюкову до 82 кг.

Как сообщал NEWS.ru, российский боксёр-тяжеловес, олимпийский чемпион Рио-2016 Евгений Тищенко одержал победу над британцем Джоном Маккаллумом.