Российские рапиристы стали серебряными призёрами Олимпиады в Токио

Российские рапиристы Сергей Бида Павел Сухов и Никита Глазков завоевали серебряные медали на Олимпийских играх в Токио, уступив в финальном поединке сборной Японии.

Первым в российской команде выступил Сергей Бида, который поначалу напряжённо присматривался к сопернику, но Ямала Масару выхватил лидерство в своей концовке раунда. Затем на смену вышел Никита Глазков. Его визави срывался в атаку внезапно, чем неожиданно ставил врасплох. Это немного беспокоило Никиту, но он научился его встречать. Тем не менее японец сохранил преимущество, а отыгрывать его пришлось уже Павлу Сухову.

Но и ему не удалось совершить чудо. Россиянине не выходили в лидеры, но постепенно свели поединок к равному и тактическому. Соперники сменяли один другого, но счёт в пользу Японии так и сохранялся. Решающей должна была стать заключительная сессия из трёх партий, где россияне сделали всё, чтобы наступить на соперников, проявить агрессивность, а японцы старались обороняться и грамотно обмениваться уколами. Итоговый результат 45:37 в пользу Японии.

Как сообщалось ранее, российскую спортсменку Марту Мартьянову, которая стала олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях по фехтованию на рапирах, увезли в инвалидном кресле после финала.