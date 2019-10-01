https://static.news.ru/photo/3e21782a-e442-11e9-a6af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Федерация бокса России

Федерация бокса России премировала чемпионов мира по боксу, завоевавших золотые медали в Екатеринбурге, Андрея Замкового, Глеба Бакши и Муслима Гаджимагомедова. Спортсмены получили сертификаты на 5 млн рублей и ключи от автомобилей Toyota Camry.

Личные тренеры чемпионов и бронзовый призёр Максим Бабанин получили по миллиону рублей, а главный тренер сборной России Виктор Фархутдинов получил 3 млн рублей.

Я хотел бы поблагодарить тренерский состав и организаторов чемпионата мира. Была проделана колоссальная работа для того, чтобы этот турнир прошёл в России. И оставалось показать себя только ребятам, и они достигли хорошего результата. Но пока рано радоваться, это только первый старт, — приводит слова генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлёва пресс-служба организации.

Также главным тренером сборной России было принято решение освободить всех четверых призёров чемпионата мира от чемпионата России, который в ноябре пройдёт в Самаре.

Сборная России завоевала в Екатеринбурге три золотых и одну бронзовую награду, заняв второе общекомандное место, уступив только сборной Узбекистана.

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