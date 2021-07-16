Российская девушка разделась догола на взвешивании перед турниром Bellator

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Российский боец смешанного стиля Диана Авсарагова разделась догола на взвешивании перед турниром Bellator 262. Видео было опубликовано на странице mmajunkiedotcom в Instagram.

Снять одежду пришлось, чтобы уложиться в вес, — нередкая практика в смешанных единоборствах. В итоге сделать это получилось. Во время взвешивания девушку прикрыли простынёй, причём один из державших — мужчина.

В ночь с 16 на 17 июля Асварагова проведёт поединок с Габриэллой Галфин из США (0-1).

В активе 22-летней Асвараговой три победы в смешанных единоборствах в трёх поединках. Предстоящий бой будет для неё вторым в американском промоушене Bellator.

10 апреля австралийская боксёрша Эбани Бриджес пришла на процедуру взвешивания перед боем с Шеннон Кортни (Великобритания) в нижнем белье.