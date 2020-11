Рой Джонс заявил, что недоволен результатом поединка с Тайсоном

Выставочный бой между Тайсоном и Джонсом прошёл 29 ноября на арене «Стейплс-центр» в Лос-Анджелесе.

По словам Роя, удары в тело, полученные от Тайсона, дали о себе знать. Он отметил, что они истощают, поэтому ему тяжело держать удар, передаёт портал MMAFighting..