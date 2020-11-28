Рой Джонс заявил, что недоволен результатом поединка с Тайсоном

https://static.news.ru/photo/f215aa0c-3222-11eb-bb3e-fa163e074e61_660.jpg Рой Джонс Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ничейный исход поединка с Майком Тайсоном не удовлетворил боксёра Роя Джонса — младшего. По его словам, он никогда не бывает доволен подобным результатом.

Выставочный бой между Тайсоном и Джонсом прошёл 29 ноября на арене «Стейплс-центр» в Лос-Анджелесе.

Нам следует повторить поединок. Все любят Майка, и я тоже люблю Майка, — заявил 51-летний боксёр.

По словам Роя, удары в тело, полученные от Тайсона, дали о себе знать. Он отметил, что они истощают, поэтому ему тяжело держать удар, передаёт портал MMAFighting..

Я думал, что у меня есть шесть кубиков пресса, и этого будет достаточно, но, возможно, мне необходимо 12, потому что шесть с этим не справляются, — сообщил спортсмен.

Jones: We gotta do this again. Everybody loves Mike, I love Mike too. But it's tough to take the punches from Mike, so I'll go talk to my family, see how they feel about it #TysonJones — MMAFighting.com (@MMAFighting) November 29, 2020

На сегодняшний день 51-летний Джонс выиграл 66 поединков (47 — нокаутом) и проиграл девять. Предыдущий бой он провёл в 2018 году. Боксёр имеет российское гражданство, был абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе, а также чемпионом мира в четырёх весовых категориях.

Ранее NEWS.ru писал о том, что 54-летний боксёр Майк Тайсон заявил, что прошедший поединок с 51-летним Роем Джонсом — младшим был чем-то большим, чем просто боем.