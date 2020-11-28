Рой Джонс заявил, что недоволен результатом поединка с Тайсоном

На сегодняшний день 51-летний Джонс выиграл 66 поединков (47 — нокаутом) и проиграл девять. Предыдущий бой он провёл в 2018 году. Боксёр имеет российское гражданство, был абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе, а также чемпионом мира в четырёх весовых категориях.
Ранее NEWS.ru писал о том, что 54-летний боксёр Майк Тайсон заявил, что прошедший поединок с 51-летним Роем Джонсом — младшим был чем-то большим, чем просто боем.
Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram