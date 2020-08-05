Рой Джонс застрахует уши перед боем с Тайсоном

https://static.news.ru/photo/e8b1c1a6-d70c-11ea-b343-fa163e074e61_660.jpg Рой Джонс Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший чемпион мира по боксу в трёх весовых категориях Рой Джонс ищет страховую компанию, которая застрахует его уши перед боем с Майком Тайсаном.

В 1997 года во время боя Тайсон откусил кусочек уха Эвандеру Холифилду. Именно поэтому менеджер спортсмена Жолт Барна решил объявить тендер для страховых компаний. Он не хочет, чтобы его подопечного покалечили.

Поединок Тайсона и Джонса состоится 12 сентября в Калифорнии. Он пройдёт в выставочном формате без боковых судей в восемь раундов, пишет Roy Jones Jr Boxing Russia.

Ранее Тайсон заявил, что постарается нокаутировать Роя Джонса в выставочном бою.

Как писал NEWS.ru, глава Ultimate Fighting Championship Дэйна Уайт намерен посетить тренировочный лагерь Майка Тайсона при подготовке к бою с Роем Джонсом.