Рой Джонс: всерьёз воспринимаю угрозу Тайсона и не дам себя нокаутировать

https://static.news.ru/photo/68f47da4-d708-11ea-a10c-fa163e074e61_660.jpg Рой Джонс Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший чемпион мира по боксу в трёх весовых категориях Рой Джонс ответил на угрозу Майка Тайсона отправить его в нокаут в ходе выставочного поединка 12 сентября в Калифорнии.

Тайсон показался мне взрывным, сильным. Он счастлив снова вернуться в этот мир, к которому привык, и ему важно получить то внимание, которое сейчас к нему вернулось. В социальных медиа он получает сейчас больше внимания, чем многие топовые боксёры. От него всегда не знаешь чего ожидать, потому что он всегда непредсказуем, — рассказал Джонс NEWS.ru.

Также легендарный боксёр отметил, что Тайсон действительно попытается отправить его в нокаут, а потому будет важно подвести себя к поединку в хорошей форме.

Он большой парень и сильный панчер, и я знаю, что он будет бить меня так, чтобы нокаутировать. Я должен всерьёз воспринимать эту угрозу, боксировать умно и не пропускать его ударов. Он явно не тот человек, которого можно не воспринимать всерьёз. Для меня Тайсон — большая угроза. Когда ты дерёшься с Тайсоном, ты должен привести себя в форму и серьёзно готовиться к такому поединку. Он хорош, но он не сможет меня нокаутировать, — добавил Джонс.

Поединок боксёрских ветеранов продлится 12 раундов и будет проходить без боковых судей.

Как писал NEWS.ru, Майк Тайсон заявил, что постарается нокаутировать Роя Джонса в выставочном бою.