Родригес победила Дёрн на турнире UFC в Лас-Вегасе

В Лас-Вегасе завершился очередной турнир UFC. В главном бою вечера в женском первом наилегчайшем дивизионе бразильянка Марина Родригес победила по очкам американку бразильского происхождения Маккензи Дёрн.

Родригес старалась работать с дистанции, используя преимущество в антропометрии. Дёрн удалось войти в клинч, но Родригес грамотно защищалась и не дала бросить себя на землю, а в концовке первого раунда пару раз попала с колена из клинча. Во втором раунде Дёрн всё-таки удалось навязать сопернице свою игру в партере, где она на протяжении пяти минут пыталась завершить поединок приёмом или добиванием и окончательно измотала соперницу. Третий раунд прошёл в стойке с преимуществом Родригес, которая была точнее соперницы и провели несколько успешных атак, которые привели к рассечению.

Родригес продолжила перебивать соперницу в стойке в чемпионских раундах, а Дёрн так и не удавалось подобраться на комфортную дистанцию. Противостоять же в стойке ей к концу боя становилось всё сложнее. Родригес без труда уходила от её прямолинейных атак и попадала сериями, но на последних секундах четвёртого раунда пропустила тейкдаун и чуть не попалась на болевой. Заключительная пятиминутка также осталась за Родригес, которая нашла баланс между агрессией и осторожностью. По итогам пяти раундов все судьи отдали победу Родригес со счётом 49:46.

В соглавном поединке в весе до 79 кг американец Рэнди Браун победил единогласным решением судей соотечественника Джареда Гудена.

Как сообщалось ранее, претендент на временный титул UFC в легчайшем весе американец Кори Сэндхаген, который проведёт 30 октября поединок с россиянином Петром Яном, объяснил, почему победивший в нём будет считаться полноценным чемпионом. Он также назвал Яна лучшим бойцом в дивизионе.