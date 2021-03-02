Расстроил чеченский народ: что происходит с бойцом UFC Чимаевым

Хамзат Чимаев взорвал мир ММА в прошлом году, когда дебютировал в UFC с трёх ярких побед подряд. Продолжения успеха ждали во всём мире, но особенно на родине Хамзата — в Чечне. Однако сейчас его спортивное будущее оказалось под угрозой: 26-летний боец объявил о завершении карьеры по состоянию здоровья. Это решение вызвало бурную реакцию на самом верху, в том числе президента UFC Дэйны Уайта и главы Чечни Рамзана Кадырова. Что случилось с Чимаевым — в материале NEWS.ru.

Я хочу сказать всем огромное спасибо за поддержку в моём пути в этом спорте. Знаю, что не забрал пояс, но это не самая главная победа в этой жизни. Может, это расстроит вас, но моё сердце и тело говорят мне всё. Хочу сказать огромное спасибо моей команде. Хочу сказать огромное спасибо UFC, — написал Чимаев в Instagram.

Это трудно трактовать как-то иначе, кроме как объявление о завершении карьеры. И на это почти сразу отреагировал босс UFC Дэйна Уайт. Он считает, что заявление было сделано на эмоциях.

Когда он прибыл в Лас-Вегас, то врачи позаботились о нём и прописали ему преднизон — мерзкий чёртов стероид. Он должен принимать эту дрянь и отдыхать, давать себе возможность восстановиться. Но он провёл сегодня адскую тренировку, почувствовал себя паршиво, вот и опубликовал этот пост. Он просто не должен тренироваться, но этот парень — настоящий дикарь. Он хочет драться каждую неделю, а теперь не может тренироваться. Этот пост был сделан на эмоциях, он никуда не уходит, — приводит слова Уайта MMA Junkie.

Прежде чем рассказать о реальных проблемах Хамзата со здоровьем, приведём ещё одну цитату — Рамзана Кадырова.

Я сказал ему, что от этой новости расстроился весь чеченский народ. Напомнил Чимаеву, что на его победу возлагает большие надежды вся наша молодёжь, которую он вдохновляет, да что говорить — миллионы болельщиков в России и мире! И если фанатам нужно ждать его возвращения, то все мы с трепетом и терпением будем предвкушать его выход в октагон. В ближайшее время он прилетит в республику, где закончит курс реабилитации, проведёт сборы и начнёт тренировки. А это значит, что Хамзат не уходит, он остаётся и будет биться до конца! — приводит слова Кадырова «Грозный Информ».

khamzat_chimaev/instagram.com

Так что, видимо, Чимаеву придётся отложить свой уход и всё-таки брать пояс. Но что на самом деле заставило его опубликовать пост о сердце и об уходе? Дело в том, что в декабре 2020 года Хамзат заболел коронавирусом. Болезнь прошла не в самой лёгкой форме, и боец явно поторопился с возвращением к тренировкам. Он хотел успеть подготовиться к поединку с Леоном Эдвардсом, который был запланирован на 13 марта. Но всё пошло не по плану. Об этом рассказал его менеджер Махди Шамас в середине февраля.

Во вторник после тренировки он даже не мог дойти до своей комнаты. У него даже не было сил подняться на свой этаж, он заснул в холле. Он не может тренироваться. Его друзья позвонили мне и сказали: «Эй, Хамзат даже не может говорить. У него такая высокая температура, сильная головная боль, мышечные боли и всё такое». Потом приехала скорая и доставила его в больницу. Даже когда он был в больнице, он думал, что умрёт. Он был действительно плох, — цитирует Шамаса FrontKick.

Бой Чимаева с Эдвардсом пришлось перенести в третий раз. 19 декабря не получилось подраться из-за COVID-19 у британца, 20 января — из-за той же болезни Чимаева, а 13 марта — из-за возникших осложнений у Хамзата. Вряд ли здесь нужно искать скрытый смысл, вирус есть вирус, и Хамзат — не первый, кто сталкивается с проблемами с сердцем после того, как коронавирус вроде бы остался в прошлом. Последствия заболевания могут быть опасными для спортсменов. Можно привести пример немецкого хоккеиста Яника Мёзера, который быстро вернулся к тренировкам после легко перенесённого COVID-19, но пожаловался на боли в груди, и оказалось, что у него воспаление сердечной мышцы.

Так что ситуация очень серьёзная. Единственный прогноз, который сейчас можно сделать, — Хамзат всё-таки вернётся к боям, пусть и не так рано, как хотелось ему и его фанатам. Здоровье — это не шутки, поэтому ждать, возможно, придётся даже не до лета, а дольше.